В Средней Елюзани зарегистрировано 39 случаев с подозрением на корь Медицина

Пенза, 11 июля 2023. PenzaNews. 39 случаев с подозрением на корь зарегистрировано в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства здравоохранения региона во вторник, 11 июля.

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«На сегодняшний день в селе Средняя Елюзань Городищенского района зарегистрировано 39 случаев с подозрением на корь, из них подтвержденных в референс-лаборатории — 19 случаев. Остальные на верификации диагноза», — сказано в тексте.

«В стационаре находятся 15 человек, на амбулаторном лечении — 10 человек. Выздоровели — 14», — добавляется в сообщении.

В минувший понедельник, 10 июля, на сайте министерства здравоохранения Пензенской области со ссылкой на замминистра – начальника управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Марину Воробьеву сообщалось о том, что в Средней Елюзани зарегистрирован 31 случай кори.