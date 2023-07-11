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В Средней Елюзани зарегистрировано 39 случаев с подозрением на корь

15:45 | 11.07.2023 | Медицина

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Пенза, 11 июля 2023. PenzaNews. 39 случаев с подозрением на корь зарегистрировано в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства здравоохранения региона во вторник, 11 июля.

В Средней Елюзани зарегистрировано 39 случаев с подозрением на корь. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На сегодняшний день в селе Средняя Елюзань Городищенского района зарегистрировано 39 случаев с подозрением на корь, из них подтвержденных в референс-лаборатории — 19 случаев. Остальные на верификации диагноза», — сказано в тексте.

«В стационаре находятся 15 человек, на амбулаторном лечении — 10 человек. Выздоровели — 14», — добавляется в сообщении.

В минувший понедельник, 10 июля, на сайте министерства здравоохранения Пензенской области со ссылкой на замминистра – начальника управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Марину Воробьеву сообщалось о том, что в Средней Елюзани зарегистрирован 31 случай кори.

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