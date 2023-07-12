В Средней Елюзани выявлено 46 случаев с подозрением на корь Медицина

Пенза, 12 июля 2023. PenzaNews. 46 случаев с подозрением на корь выявлено в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства здравоохранения региона.

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«По данным на 12 июля, в селе Средняя Елюзань Городищенского района выявлено 46 случаев с подозрением на корь. За прошедшие сутки плюс 7 человек. Они все госпитализированы. Итого в стационаре находятся 23 человека, амбулаторно — 9. Состояние оценивается как средней тяжести. Выздоровели 14 человек», — сказано в тексте.

Заместитель министра здравоохранения Пензенской области – начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Марина Воробьева уточнила, что «из всех 46 заболевших взрослых только 5 человек, остальные — дети».

«Ситуация по заболеваемости корью в Средней Елюзани находится на пике первой волны, после первых выявленных случаев. Исходя из этиологии вируса, рост будет еще», — приводятся в сообщении слова Марины Воробьевой.