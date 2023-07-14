00:26:32 Суббота, 15 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области выявлено 68 человек с подозрением на корь

12:42 | 14.07.2023 | Медицина

Печать

Пенза, 14 июля 2023. PenzaNews. 68 человек с подозрением на корь выявлено в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства здравоохранения региона в пятницу, 14 июля.

В Пензенской области выявлено 68 человек с подозрением на корь. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным на 14 июля 2023 года, в Пензенской области выявлено 68 человек с подозрением на корь, из которых в референс-лаборатории подтверждено 19 случаев. В стационаре находится 31 человек, на амбулаторном лечении — 21 человек. Выздоровели 16 человек», — сказано в тексте.

Заместитель министра здравоохранения Пензенской области – начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Марина Воробьева отметила, что «говорить о стабилизации ситуации пока рано, однако ситуация контролируемая».

«За всеми контактными, как из Средней Елюзани, так и включая другие муниципальные образования: Шемышейка, Неверкино, Кузнецк и Пенза, ведется наблюдение. В субъект ожидается поставка вакцины. Подтверждение из Москвы об ее отгрузке уже есть», — приводятся слова Марины Воробьевой в сообщении.

В нем указано также, что поставленная вакцина будет направлена на завершение подчищающей иммунизации лиц, кому не выполнена вакцинация против кори в детстве, кто привит в детстве против кори, но, однократно, кто не имеет сведений о вакцинации.

Читайте также
В Каменском районе начата проверка по факту смерти мужчины при пожаре В Пензе почти на треть сократилось количество разрытий после ремонта тепловых сетей — «Т Плюс»
В Нижнеломовском районе мужчина госпитализирован после наезда автомобиля В ДТП на трассе в Пензенской области пострадали три человека
В Колтовском при пожаре в частном доме погиб мужчина До двух лет лишения свободы может получить житель Бессоновского района, угрожавший супруге убийством
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама