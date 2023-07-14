В Пензенской области выявлено 68 человек с подозрением на корь Медицина

Пенза, 14 июля 2023. PenzaNews. 68 человек с подозрением на корь выявлено в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства здравоохранения региона в пятницу, 14 июля.

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«По данным на 14 июля 2023 года, в Пензенской области выявлено 68 человек с подозрением на корь, из которых в референс-лаборатории подтверждено 19 случаев. В стационаре находится 31 человек, на амбулаторном лечении — 21 человек. Выздоровели 16 человек», — сказано в тексте.

Заместитель министра здравоохранения Пензенской области – начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Марина Воробьева отметила, что «говорить о стабилизации ситуации пока рано, однако ситуация контролируемая».

«За всеми контактными, как из Средней Елюзани, так и включая другие муниципальные образования: Шемышейка, Неверкино, Кузнецк и Пенза, ведется наблюдение. В субъект ожидается поставка вакцины. Подтверждение из Москвы об ее отгрузке уже есть», — приводятся слова Марины Воробьевой в сообщении.

В нем указано также, что поставленная вакцина будет направлена на завершение подчищающей иммунизации лиц, кому не выполнена вакцинация против кори в детстве, кто привит в детстве против кори, но, однократно, кто не имеет сведений о вакцинации.