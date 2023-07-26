В Пензенской области ситуация по кори характеризуется относительной стабильностью — Минздрав Медицина

Пенза, 26 июля 2023. PenzaNews. Ситуация по кори в Пензенской области характеризуется относительной стабильностью. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале министерства здравоохранения региона в среду, 26 июля.

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«По данным на 26 июля, в Пензенской области ситуация по кори характеризуется относительной стабильностью. Выздоровели 70 человек, из них 63 ребенка. Под наблюдением находятся 24 семьи из числа контактных. В стационаре — один человек, на амбулаторном лечении — 8, в том числе детей — 7», — сказано в тексте.

«С момента выявления очага заболевания с подозрением на корь выявлено 79 человек. Подтвержденных случаев — 67», — добавляется в сообщении.