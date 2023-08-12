Завершен ремонт поликлинического отделения пензенского областного клинического центра СВМП Медицина

Пенза, 12 августа 2023. PenzaNews. Ремонт поликлинического отделения пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи, который длился несколько месяцев, завершен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Покрашены стены, заменены напольные покрытия и осветительные приборы, поставлены новые двери, отремонтирована сантехника. Яркая навигация показывает ориентиры, где располагаются кабинеты специалистов, вспомогательные помещения и процедурные», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в кабинетах установлена новая мебель для медработников и пациентов.

«Гордость поликлинического отделения — цифровой дерматоскоп FotoFinde для выявления онкопатологий и социально значимых неинфекционных заболеваний кожи — теперь разместился в отдельном помещении», — отмечается в сообщении.

В минувшую пятницу, 11 августа, главный врач областного клинического центра СВМП Сергей Рыбалкин показал обновленные помещения заместителю министра здравоохранения региона Марине Воробьевой.

«Потребность в проведении ремонта появилась в связи с тем, что здание, построенное еще в 1870 году, конечно, имеет историческую ценность, но довольно старое и после последнего капитального ремонта в 2004 году стало изнашиваться. Благодаря обновлению поликлиники прием пациентов будет проходить в более комфортных условиях. Также и медработникам будет приятнее находиться в обновленных помещениях», — отметил он.

Сергей Рыбалкин добавил, что регистратура стала более комфортной для сотрудников, оборудовано картохранилище, для удобства пациентов возле каждого кабинета устроены зоны ожидания.

«Сделан еще один шаг к празднованию 100-летия со дня становления дерматовенерологической службы Пензенской области. В сентябре состоятся научно-практическая конференция и торжества, приуроченные к этой значимой дате», — сказал главврач учреждения, слова которого приводятся в пресс-релизе Минздрава.