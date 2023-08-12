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Завершен ремонт поликлинического отделения пензенского областного клинического центра СВМП

12:02 | 12.08.2023 | Медицина

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Пенза, 12 августа 2023. PenzaNews. Ремонт поликлинического отделения пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи, который длился несколько месяцев, завершен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Завершен ремонт поликлинического отделения пензенского областного клинического центра СВМП

Фото: Health.pnzreg.ru

«Покрашены стены, заменены напольные покрытия и осветительные приборы, поставлены новые двери, отремонтирована сантехника. Яркая навигация показывает ориентиры, где располагаются кабинеты специалистов, вспомогательные помещения и процедурные», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в кабинетах установлена новая мебель для медработников и пациентов.

«Гордость поликлинического отделения — цифровой дерматоскоп FotoFinde для выявления онкопатологий и социально значимых неинфекционных заболеваний кожи — теперь разместился в отдельном помещении», — отмечается в сообщении.

В минувшую пятницу, 11 августа, главный врач областного клинического центра СВМП Сергей Рыбалкин показал обновленные помещения заместителю министра здравоохранения региона Марине Воробьевой.

«Потребность в проведении ремонта появилась в связи с тем, что здание, построенное еще в 1870 году, конечно, имеет историческую ценность, но довольно старое и после последнего капитального ремонта в 2004 году стало изнашиваться. Благодаря обновлению поликлиники прием пациентов будет проходить в более комфортных условиях. Также и медработникам будет приятнее находиться в обновленных помещениях», — отметил он.

Сергей Рыбалкин добавил, что регистратура стала более комфортной для сотрудников, оборудовано картохранилище, для удобства пациентов возле каждого кабинета устроены зоны ожидания.

«Сделан еще один шаг к празднованию 100-летия со дня становления дерматовенерологической службы Пензенской области. В сентябре состоятся научно-практическая конференция и торжества, приуроченные к этой значимой дате», — сказал главврач учреждения, слова которого приводятся в пресс-релизе Минздрава.

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