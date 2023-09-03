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В больницы Пензенской области поступило четыре цифровых маммографа

12:16 | 03.09.2023 | Медицина

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Пенза, 3 сентября 2023. PenzaNews. Четыре стационарных цифровых маммографа общей стоимостью 60 млн. рублей поступило в больницы Бессоновского, Мокшанского, Пензенского и Сердобского районов Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В больницы Пензенской области поступило четыре цифровых маммографа

Фото: Health.pnzreg.ru

«Новое оборудование поставлено в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» национального проекта «Здравоохранение». Данные аппараты обеспечивают высококачественное рентгеновское изображение молочной железы, необходимое для точной диагностики и выявления онкологических патологий на ранних этапах до появления ощутимых симптомов», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что до конца текущего года аналогичное диагностическое оборудование должно поступить в медицинские организации Каменского, Белинского, Земетчинского и Нижнеломовского районов.

«В 2023 году на закупку современного [...] оборудования для медицинских организаций первичного звена выделено более 370 млн. рублей. На эти средства 19 больниц получат 95 единиц новейшего оборудования, включая восемь маммографов», — напоминается в сообщении.

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