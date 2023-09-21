Представители Совфеда посетили корпус раннего детства пензенской областной детской больницы Медицина

Пенза, 21 сентября 2023. PenzaNews. Члены комитета Совета Федерации по социальной политике в рамках пилотного проекта «Социальный маршрут. Мобильный сенатор» посетили корпус раннего детства пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова в четверг, 21 сентября.

Фото: Council.gov.ru

Как сообщил главный врач учреждения Максим Баженов, сам корпус и помещения внутри «находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют реконструкции и капитального ремонта».

«В настоящее время в здании располагаются: на первом этаже — травматологический пункт, на втором находится дневной стационар, на третьем этаже — отделение новорожденных и недоношенных детей на 30 коек, на четвертом — отделение новорожденных и недоношенных детей на 30 коек, пятый этаж не функционирует», — уточнил он.

В свою очередь заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев обратил внимание на то, что снижение младенческой и детской смертности является приоритетной задачей.

Согласно озвученной информации, ведущей причиной в структуре детской смертности в регионе является смертность от несчастных случаев, в том числе ДТП, отравлений и травм.

«Поэтому актуальной задачей является оказание экстренной и неотложной помощи детям с травмами с организацией своевременной эвакуации детей в областную детскую больницу, которая является учреждением третьего уровня для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной помощи», — подчеркнул он.

По словам Вячеслава Космачева, травматологический пункт располагается в здании 1992 года постройки.

«К сожалению, площади имеющихся кабинетов не соответствует санитарно–эпидемиологическим требованиям. Требуются изменения планировки этажей для создания безопасной среды пребывания инвалидов и детей с заболеваниями костно-мышечной системы», — пояснил он.

В ходе визита в больницу сенаторы ознакомились с планами по реконструкции корпуса раннего детства, где намечено создать современный травмоцентр, распределить потоки пациентов, нуждающихся в оперативной помощи и консервативном лечении, а также разместить реабилитационное отделение на 30 коек.

Комментируя увиденное, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко выразила мнение, что в первую очередь необходимо поменять маршрутизацию, поскольку от этого зависит оперативность оказания медицинской помощи.

«Второй этап — это реабилитация, для которой необходимы оборудование, ресурсы, технологии и, конечно, условия. А здание пензенской областной детской больницы не соответствует требованиям успешной реабилитации», — констатировала она.

Инна Святенко добавила, что проект реконструкции корпуса раннего детства находится на согласовании в Минздраве России.

«Комитет по социальной политике будет держать данный вопрос на контроле, оказывать необходимое содействие для того, чтобы проект как можно скорее был воплощен в жизнь», — цитирует главу комитета пресс-служба Минздрава Пензенской области.