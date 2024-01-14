В Пензе за год заготовили более 19 тыс. литров донорской крови Медицина

Пенза, 14 января 2024. PenzaNews. Более 19 тыс. литров донорской крови заготовлено в пензенском областном клиническом центре крови в минувшем году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минздрава.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В пензенском областном клиническом центре крови подвели итоги работы за 2023 год. Учреждение выполнило государственное задание по заготовке цельной донорской крови на 101,5%. Объем заготовки составил более 19 тыс. литров, что на 9% больше аналогичного показателя предыдущего года», — сказано в тексте.

По словам главврача центра крови Татьяны Крыловой, в 2023 году было проведено более 26 тыс. донаций, что на 5% больше, чем в 2022-м.

«Это позволило полностью закрыть потребности лечебных учреждений региона в гемокомпонентах. Таких показателей нам удалось достичь благодаря слаженной работе всего коллектива и увеличению активности наших доноров», — отметила она.