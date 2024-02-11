В сердобскую ЦРБ планируется поставить аппарат МРТ стоимостью более 115 млн. рублей Медицина

Пенза, 11 февраля 2024. PenzaNews. Новый магнитно-резонансный томограф стоимостью более 115 млн. рублей планируется поставить в сердобскую центральную районную больницу имени А.И. Настина в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«В настоящий момент идут организационные мероприятия, связанные с определением участка под размещение крупногабаритного оборудования», — поясняется в тексте.

Как отметил главный врач сердобской ЦРБ Андрей Малахов, аппарат МРТ сделает высокоточную диагностику доступнее для жителей района.

«В 2023 году мы установили новый компьютерный томограф, что позволило в разы сократить время проведения необходимых исследований. А с получением аппарата МРТ диагностическая служба больницы получит возможность не только диагностировать различные новообразования и другие структурные изменения в органах, но и контролировать течение заболеваний у пациентов в динамике», — сказал руководитель учреждения, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2024 году для медицинских организаций Пензенской области планируется приобрести 334 единицы медоборудования. На эти цели из федерального и регионального бюджетов будет направлено почти 557 млн. рублей.