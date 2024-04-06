В Сердобске смонтируют модульную конструкцию для аппарата МРТ Медицина

Сердобск, 6 апреля 2024. PenzaNews. Новый магнитно-резонансный томограф стоимостью более 115 млн. рублей, который планируется поставить в город Сердобск Пензенской области по программе модернизации первичного звена здравоохранения предстоящей осенью, будет размещен в быстровозводимой модульной конструкции на территории центральной районной больницы имени А.И.Настина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В соответствии с проведенным аукционом, стоимость поставки и монтажа оборудования составит более 14 млн. рублей», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что представители компании, которой предстоит поставить модульную конструкцию, уже произвели необходимые замеры и обсудили с руководством учреждения ряд технических и оргвопросов.

Как уточнил главврач сердобской ЦРБ Андрей Малахов, магнитно-резонансный томограф будет доставлен в город в период с 16 сентября по 4 октября.

«К этому времени модульная конструкция уже должна быть установлена и подключена к системам инженерно-технического обеспечения», — сказал руководитель учреждения, слова которого приводятся в пресс-релизе.