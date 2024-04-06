17:46:19 Суббота, 6 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Сердобске смонтируют модульную конструкцию для аппарата МРТ

12:02 | 06.04.2024 | Медицина

Печать

Сердобск, 6 апреля 2024. PenzaNews. Новый магнитно-резонансный томограф стоимостью более 115 млн. рублей, который планируется поставить в город Сердобск Пензенской области по программе модернизации первичного звена здравоохранения предстоящей осенью, будет размещен в быстровозводимой модульной конструкции на территории центральной районной больницы имени А.И.Настина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Сердобске смонтируют модульную конструкцию для аппарата МРТ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В соответствии с проведенным аукционом, стоимость поставки и монтажа оборудования составит более 14 млн. рублей», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что представители компании, которой предстоит поставить модульную конструкцию, уже произвели необходимые замеры и обсудили с руководством учреждения ряд технических и оргвопросов.

Как уточнил главврач сердобской ЦРБ Андрей Малахов, магнитно-резонансный томограф будет доставлен в город в период с 16 сентября по 4 октября.

«К этому времени модульная конструкция уже должна быть установлена и подключена к системам инженерно-технического обеспечения», — сказал руководитель учреждения, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Читайте также
Жительница Рязани подозревается в незаконном получении маткапитала в Пензенской области Двум жителям Заречного на основании обвинительного вердикта присяжных вынесен приговор за причинение смерти мужчине
Следователи в Пензе проводят проверку по сообщению об ухудшении самочувствия детей после посещения школьного бассейна В Пензе прокуратура проводит проверку по информации о плохом самочувствии школьников после посещения бассейна
В Мокшанском районе иностранный гражданин обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику полиции Житель Пензенского района стал жертвой мошенничества при покупке квадроцикла
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама