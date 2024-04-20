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В Пензе на базе поликлиники №1 открыт центр амбулаторной онкопомощи

14:13 | 20.04.2024 | Медицина

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Пенза, 20 апреля 2024. PenzaNews. Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦОАП) открыт на базе городской поликлиники №1 в Пензе.

В Пензе на базе поликлиники №1 открыт центр амбулаторной онкопомощи

Фото: Health.pnzreg.ru

Как указано в сообщении, размещенном на сайте Минздрава Пензенской области, за новым ЦОАП закреплены пациенты поликлиник №1, 8, 9 и 11 общей численностью более 90 тыс. человек, из них 5 тыс. человек стоят на учете по онкологическим заболеваниям.

«В городской поликлинике №1 есть все ресурсы для диагностики и последующего лечения онкобольных в дневном стационаре. Пациенты, обратившиеся в центр амбулаторной онкологической помощи, могут пройти клинико-лабораторную диагностику, КТ, ММГ, УЗИ, эндоскопию, биопсию и другие диагностические мероприятия», — говорится в тексте.

В нем напоминается, что центры амбулаторной онкопомощи открываются в регионе с 2019 года.

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