В Пензенской области за полгода более 502 тыс. человек прошли диспансеризацию и профилактические осмотры Медицина

Пенза, 11 августа 2024. PenzaNews. Более 502 тыс. жителей Пензенской области прошли диспансеризацию и профилактические осмотры за I полугодие 2024 года. Такие данные размещены на сайте ТФОМС региона.

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«Диспансеризацию прошли более 249 тыс. жителей Пензенской области, что составляет 52,5% от общего числа застрахованных, подлежащих осмотру в 2024 году. Профилактические медицинские осмотры проведены 76 тыс. пензенцам, что составляет 45,1% от годового плана», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что 132 тыс. несовершеннолетним проведен медицинский профосмотр, диспансеризацию прошли 1 тыс. 662 ребенка-сироты, усыновленных и удочеренных детей, а также 1 тыс. 62 ребенка-сироты, которые пребывают в стационарных учреждениях

«В ходе углубленной диспансеризации проверили свое здоровье более 30 тыс. жителей региона, а также более 10 тыс. пензенцев прошли профилактические мероприятия в рамках углубленной диспансеризации с целью оценки репродуктивного здоровья», — отмечается в сообщении.

В нем подчеркивается, что для граждан, имеющих полис обязательного медицинского страхования (ОМС), профилактические осмотры и обследования в рамках диспансеризации проводятся бесплатно.