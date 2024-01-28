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В Пензенской области будут проводить углубленную диспансеризацию женщин и мужчин репродуктивного возраста

11:35 | 28.01.2024 | Медицина

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Пенза, 28 января 2024. PenzaNews. Оценка репродуктивного здоровья женщин и мужчин в возрасте от 18 до 39 лет в дополнение к основному перечню обследований в рамках диспансеризации будет проводиться в Пензенской области в рамках реализации пилотного проекта по стимулированию рождаемости, который стартовал в 2023 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензенской области будут проводить углубленную диспансеризацию женщин и мужчин репродуктивного возраста. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Порядок проведения осмотра врачом-урологом мужчин репродуктивного возраста дополнен заполнением анамнестической анкеты, по результатам анализа которой мужчина направляется на анализ эякулята и исследование уровня общего тестостерона в крови с последующей консультацией врача-уролога. Кроме того, всем мужчинам в возрасте 24 или 27 лет в рамках первого этапа диспансеризации выполняется исследование уровня общего тестостерона в крови», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что при отклонении данных анализа от нормы пациенты будут направляться на консультацию врача-уролога.

«По результатам диспансеризации мужчин относят к одной из групп репродуктивного здоровья. Мужчины с выявленными заболеваниями репродуктивной системы направляются к врачам-специалистам для проведения дообследования, коррекции и лечения имеющегося заболевания», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что первый этап диспансеризации женщин в возрасте 18–39 лет предусматривает профилактический медосмотр и дополнительные методы обследования, проводимые в целях оценки состояния здоровья, включая определение групп здоровья и диспансерного наблюдения.

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«Для этого проводят анкетирование, осмотр врачом-акушером-гинекологом, пальпацию молочных желез, осмотр шейки матки, микроскопическое и цитологическое исследования мазка с поверхности шейки матки, проведение лабораторных исследований мазков с целью исследования микрофлоры влагалища методом ПЦР для выявления воспалительных заболеваний», — указано в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что на втором этапе диспансеризации, который проводится с целью дообследования и уточнения диагноза, женщины будут направляться на дополнительные исследования, в том числе УЗИ органов малого таза и молочных желез, и на консультацию к врачам-специалистам по профилю выявленного заболевания.

«Диспансеризация взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья проводится в поликлиниках по месту прикрепления в целях выявления признаков заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять на беременность и последующее течение беременности, родов и послеродового периода», — сказано в тексте.

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