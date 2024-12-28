В Пензенской области в 2024 году обследования в мобильных ФАПах прошли более 90 тыс. человек Медицина

Пенза, 28 декабря 2024. PenzaNews. Более 90 тыс. жителей Пензенской области прошли обследования в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Постепенно подводим итоги уходящего года. Одна из наших главных задач — сохранение здоровья пензенцев. Для жителей отдаленных районов продолжаем создавать условия для медицинских обследований в родных населенных пунктах, без выезда в областной или районный центр. С 2021 года в рамках программы модернизации первичного звена мы закупили для этих целей 24 передвижных медицинских комплекса, пять передвижных флюорографов и пять маммографов. В 2024 году обследования в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах прошли более 90 тыс. жителей Пензенской области», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувшую пятницу, 27 декабря.

Он напомнил, что в передвижном ФАПе можно сдать кровь, измерить давление, снять кардиограмму, сделать прививку.

«Мобильные медицинские комплексы работают по графику, включающему посещения даже маленьких деревень, где живет не более 100 человек. За год ФАПы на колесах совершили более 3 тыс. рабочих выездов», — отметил Олег Мельниченко.

Губернатор подчеркнул, что в 2025 году закупки медицинского транспорта и оборудования будут продолжены.

«В приоритете будет первичное звено здравоохранения», — добавил он.