В Пензе юная пациентка с буллезным эпидермолизом начала получать генно-заместительную терапию благодаря фонду «Круг добра» Медицина

Пенза, 18 января 2025. PenzaNews. 7-летняя пациентка центра генных дерматозов, функционирующего на базе поликлиники пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи, в числе первых в России начала получать препарат генной терапии «Беремаген геперпавек» благодаря фонду «Круг добра», который закупил данный гель для пациентов с буллезным эпидермолизом. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава Пензенской области.

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«Буллезный эпидермолиз — это редкое генетическое заболевание, при котором радикально снижается прочность кожи, а в тяжелых случаях — слизистых оболочек. Это происходит из-за мутаций в генах, кодирующих белки, «сшивающие» слои кожи между собой», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что применение препарата генной терапии должно проходить еженедельно, курс лечения длится полгода.

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Как отметил главный врач пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин, до недавнего времени для буллезного эпидермолиза существовала лишь симптоматическая терапия, направленная на заживление ран, профилактику инфекций и коррекцию осложнений.

«С развитием генной терапии появился препарат «Беремаген геперпавек», который привносит в организм функциональную копию неработающего у пациента гена. Препарат представляет собой гель для местного применения. В месте нанесения лекарства клетки кожи, не способные до этого нормально вырабатывать коллаген из-за генетической поломки, на определенное время обретут способность функционировать как здоровые. [...] Препарат должен значительно упростить уход родителей за детьми, повысить качество и продолжительность жизни пациентов», — сказал Сергей Рыбалкин, слова которого приводятся в сообщении.