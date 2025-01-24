Отделение пензенской стоматологической поликлиники на проспекте Победы открыто после ремонта Медицина

Пенза, 24 января 2025. PenzaNews. Отделение пензенской стоматологической поликлиники на проспекте Победы открыто после капитального ремонта, который был проведен в 2024 году за счет собственных средств учреждения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Пензенской области.

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«В поликлинике работают терапевтический и хирургический кабинеты, [...] скоро откроется и новый ортопедический кабинет», — сказано в тексте.

Как пояснила главный врач пензенской стоматологической поликлиники Елена Блащук, в отделении полностью модернизирована регистратура, переоборудована центральная стерилизационная, выделен кабинет для персонала, открыт гардероб для пациентов.

«В этом филиале заменили стоматологическое оборудование на современное, оно по своим возможностям превосходит технику, которую использовали здесь раньше. Мы рады приветствовать наших пациентов в обновленной поликлинике, которая теперь может принимать до 85 человек в день», — сказала Елена Блащук, слова которой приводятся в сообщении.