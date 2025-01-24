17:55:59 Пятница, 24 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Отделение пензенской стоматологической поликлиники на проспекте Победы открыто после ремонта

10:01 | 24.01.2025 | Медицина

Печать

Пенза, 24 января 2025. PenzaNews. Отделение пензенской стоматологической поликлиники на проспекте Победы открыто после капитального ремонта, который был проведен в 2024 году за счет собственных средств учреждения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Пензенской области.

Отделение пензенской стоматологической поликлиники на проспекте Победы открыто после ремонта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В поликлинике работают терапевтический и хирургический кабинеты, [...] скоро откроется и новый ортопедический кабинет», — сказано в тексте.

Как пояснила главный врач пензенской стоматологической поликлиники Елена Блащук, в отделении полностью модернизирована регистратура, переоборудована центральная стерилизационная, выделен кабинет для персонала, открыт гардероб для пациентов.

«В этом филиале заменили стоматологическое оборудование на современное, оно по своим возможностям превосходит технику, которую использовали здесь раньше. Мы рады приветствовать наших пациентов в обновленной поликлинике, которая теперь может принимать до 85 человек в день», — сказала Елена Блащук, слова которой приводятся в сообщении.

Читайте также
Горшков, Игнатенков и Космачев проведут прием граждан по вопросам лекарственного обеспечения Пожар в Спасске унес жизнь мужчины
В Пензенской области открыт десятый центр амбулаторной онкологической помощи Жительница Заречного ударила бывшего мужа стулом по голове, возбуждено уголовное дело
Житель Каменки угнал автомобиль знакомой и попал на нем в ДТП Жительница Бессоновки лишилась 1,5 млн. рублей в надежде заработать на спортивных ставках
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама