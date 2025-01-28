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Более 81 тыс. жителей Пензенской области стали участниками проекта «Готов к санитарной обороне»

16:49 | 28.01.2025 | Медицина

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Пенза, 28 января 2025. PenzaNews. Более 81 тыс. жителей Пензенской области стали участниками проекта «Готов к санитарной обороне», в рамках которого организовано массовое обучение населения навыкам оказания первой помощи. Об этом сообщила первый заместитель министра — начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения регионального Минздрава Марина Воробьева.

Более 81 тыс. жителей Пензенской области стали участниками проекта «Готов к санитарной обороне». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Со дня старта проекта его участниками стали 81 тыс. 180 жителей Пензенской области», — сказала она в ходе брифинга, состоявшегося во вторник, 28 января.

По словам Марины Воробьевой, на сегодняшний день подготовлено 200 инструкторов для проведения занятий с гражданами.

«Их обучение осуществляется за счет средств регионального бюджета на базе медицинского института Пензенского государственного университета», — пояснила она.

По информации Минздрава Пензенской области, основная цель проекта «Готов к санитарной обороне» — снижение смертности от внешних причин. В регионе определено 73 места для проведения занятий, из них 23 находятся в Пензе. Занятия для граждан проводятся на безвозмездной основе. Записаться на них можно по номеру 122, добавочная цифра — 7.

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