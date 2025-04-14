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Андрей Кибиткин возглавит пензенскую областную больницу

11:34 | 14.04.2025 | Медицина

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Пенза, 14 апреля 2025. PenzaNews. Андрей Кибиткин возглавит пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко с 1 мая. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Андрей Кибиткин возглавит пензенскую областную больницу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На сегодняшнем заседании регионального правительства сообщил о значимых кадровых изменениях в пензенском здравоохранении. Андрей Кибиткин, который с ноября 2021 года трудился на должности главного врача больницы №6 имени Захарьина, возглавит пензенскую областную больницу имени Бурденко. К новым служебным обязанностям Андрей Станиславович приступит 1 мая. У него есть две недели, чтобы передать дела преемнику. Новым главврачом больницы №6 назначен кандидат медицинских наук Дмитрий Максимов. 6-я больница ему не чужая. Там он трудился сначала врачом приемного отделения, кардиологом и анестезиологом, а к настоящему моменту руководил региональным сосудистым центром», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 14 апреля.

«Дмитрий Борисович неоднократно выезжал в длительные служебные командировки в зону СВО. Также он посещал наши подшефные районы Запорожской области, проводил медицинские консультации живущих там граждан. Имеет нагрудный знак за самоотверженность и профессионализм. Уверен, что он справится с поставленными задачами», — добавил Олег Мельниченко.


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