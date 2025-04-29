Пензенский губернатор и замминистра здравоохранения Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества в сфере высокотехнологичной медицины Медицина

Пенза, 29 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и заместитель министра здравоохранения Узбекистана Фаррух Шарипов обсудили перспективы сотрудничества в сфере высокотехнологичной медицины на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая проходит в Ташкенте.

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона проинформировал, что в Пензенской области развиты медицина и фармацевтическая промышленность, создан кластер «Биомед», объединяющий 16 предприятий, выпускающих эндопротезы, шовный материал, высокотехнологичные медицинские изделия.

«Ядро кластера — научно-производственное предприятие «МедИнж», которое работает уже более 30 лет и выпускает продукцию, уникальность которой подтверждена большим количеством патентов. Прежде всего это клапаны сердца, которые применяют в клиниках России и за рубежом, они помогли спасти около миллиона жизней», — сказал Олег Мельниченко.

«Нам хотелось бы выстроить углубленное сотрудничество и с Республикой Узбекистан. Мы готовы принять делегацию Минздрава, [...] ознакомить с продукцией «МедИнжа», провести аудит предприятия. Я озвучил это предложение [...] на встрече с президентом Узбекистана», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба правительства Пензенской области.

«У нас есть 24 специализированных медицинских центра — хирургии, нейрохирургии, кардиологии, травматологии и ортопедии. Думаю, что нашей делегации было бы интересно посетить Пензенскую область, чтобы ближе познакомиться с тем, как налажена эта работа в вашем регионе», — ответил Фаррух Шарипов.