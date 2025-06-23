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В Пензе продолжается подготовка площадки для нового приемно-диагностического отделения больницы №6

16:12 | 23.06.2025 | Медицина

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Пенза, 23 июня 2025. PenzaNews. Работы по подготовке площадки для нового приемно-диагностического отделения продолжаются на территории клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Пензенской области.

В Пензе продолжается подготовка площадки для нового приемно-диагностического отделения больницы №6

Фото: Health.pnzreg.ru

«В составе приемного отделения больницы №6 будет возведена модульная конструкция для оказания экстренной медицинской помощи пациентам, а также оснащено и дооснащено существующее приемное отделение необходимым медицинским оборудованием», — уточняется в тексте.

Как пояснил главный врач клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина Дмитрий Максимов, в рамках проводимых работ пришлось убрать старые тополя и внести некоторые изменения в ландшафт прилегающей территории.

«Также на время мы изменили маршрут движения автомобилей скорой помощи, доставляющих пациентов в приемное отделение. Но все эти изменения носят временный характер», — сказал главврач, слова которого приводятся в сообщении.


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