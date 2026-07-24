Олег Мельниченко поздравил работников военного госпиталя в Пензе с 85-й годовщиной со дня создания учреждения Медицина

Пенза, 24 июля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 85-й годовщине со дня создания в Пензе военного госпиталя, который был открыт в здании школы №6 23 июля 1941 года.

Фото: Pnzreg.ru

«Мы отмечаем важную памятную дату в истории Пензенской области. Пензенские врачи, медсестры, санитары делали все возможное и невозможное, чтобы в тяжелейших условиях военного времени организовать эффективную систему лечения и спасти тысячи жизней наших солдат», — отметил глава региона в ходе мероприятия, состоявшегося в центре культурного развития «Дом офицеров» в минувший четверг, 23 июля.

Он отметил, что работа госпиталя и сегодня имеет огромное значение в системе военной медицины Минобороны России.

«Вы продолжаете традиции предыдущих поколений, демонстрируя глубокие профессиональные знания, полную самоотдачу в работе, точность, смелость и оперативность в принятии решений, ведь при спасении жизни человека дорога каждая секунда», — констатировал губернатор.

В продолжение мероприятия военнослужащие госпиталя были отмечены 12 государственными наградами за участие в СВО, 14 работников из числа гражданского персонала удостоены медали «За трудовую доблесть».

Олег Мельниченко подчеркнул, что министерство обороны Российской Федерации уделяет большое внимание развитию системы медицинской помощи военнослужащим.

Было отмечено, что госпиталь в Пензе оснащен передовым медицинским оборудованием, в нем действуют 11 лечебных отделений и три диагностических отделения, в декабре 2027 года планируется завершить второй этап капитального строительства — возвести три новых 4-этажных здания.

В ходе торжества отличившимся сотрудникам учреждения были вручены региональные награды, сообщает пресс-служба облправительства.