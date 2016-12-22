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В Пензе 23 декабря пройдет конференция реготделения «Единой России»

12:59 | 22.12.2016 | Политика

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Пенза, 22 декабря 2016. PenzaNews. XXII конференция регионального отделения «Единой России», в ходе которой будут подведены итоги его деятельности за период с 2012 по 2016 годы и определены планы на ближайшую перспективу, состоится в пензенской библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в пятницу, 23 декабря.

В Пензе 23 декабря пройдет конференция реготделения «Единой России»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как ожидается, в работе конференции примут участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, руководитель межрегионального координационного совета «Единой России» Михаил Исаев, депутаты различных уровней, сторонники партии, представители общественных объединений и СМИ.

С докладом за отчетный период выступит секретарь реготделения «Единой России», председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

В ходе конференции будут избраны руководящий и контрольный органы отделения партии, а также делегаты на съезд «Единой России», который состоится в Москве.
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