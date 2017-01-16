Иван Белозерцев занял 27 место в медиарейтинге губернаторов по итогам 2016 года Политика

Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев занял 27 место в медиарейтинге глав российских регионов за 2016 год, составленном компанией «Медиалогия».

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Согласно представленным данным, за минувшие 12 месяцев он поднялся сразу на 16 строчек.

Медиарейтинг Ивана Белозерцева составил 50 тыс. 445,33 пункта, ему было посвящено 34 тыс. 649 сообщений в СМИ.

В рейтинге глав Приволжского федерального округа Иван Белозерцев расположился на 6 месте, поднявшись лишь на одну строчку.

Безоговорочным лидером в ПФО стал глава Татарстана Рустам Минниханов с медиарейтингом 201 тыс. 244,97 пункта.

В топ-5 вошли также главы Саратовской, Самарской, Нижегородской областей и Башкортостана — их медиарейтинг выше 72 тыс. пунктов.

Компания «Медиалогия» составляет рейтинги на основе медиаиндекса — показателя качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.

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При расчете принимаются во внимание три основных составляющих: индекс цитируемости — базовый качественный показатель, учитывающий количество ссылок на материалы СМИ и влиятельность ресурсов; характер упоминания объекта в сообщении; заметность публикации.

Индекс может колебаться в пределах от -1000 до +1000 для каждого сообщения в зависимости от тона упоминания. При анализе за определенный период все индексы по всем публикациям с упоминанием объекта суммируются. Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.

Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей в себя более 35 тыс. источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-порталы.