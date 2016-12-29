Сообщение о кончине Бочкарева стало самым цитируемым твитом Белозерцева — «Медиалогия» Политика

Пенза, 29 декабря 2016. PenzaNews. Сообщение о кончине бывшего губернатора Пензенской области, члена Совета Федерации Василия Бочкарева, опубликованное в «Твиттере» главы региона Ивана Белозерцева 22 июня, стало самой цитируемой записью в его микроблоге за 2016 год. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила специалист отдела маркетинга и PR компании «Медиалогия» Наталья Кузьмина, комментируя результаты обнародованного накануне рейтинга.

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Она добавила, что менее активно СМИ использовали в своих публикациях слова соболезнования, которые Иван Белозерцев адресовал родным и близким жертв крушения самолета Ту-154, запрет местным чиновникам отмечать выпускные вместе со школьниками, твит в связи с автокатастрофой на трассе М5 «Урал», а также поздравление главы региона с праздником Курбан-байрам.

«Это записи от самой цитируемой к менее цитируемой на протяжении года», — уточнила собеседница агентства.

При этом Наталья Кузьмина обратила внимание на то, что рейтинг губернаторов-блогеров построен на основе индекса цитируемости, который учитывает как количество ссылок на запись в сообщениях СМИ, так и влиятельность источника, использовавшего пост в соцсети в своей публикации.

Согласно имеющимся данным, первая информация о кончине Василия Бочкарева появилась в СМИ 22 июня 2016 года примерно в 13.00. Спустя час в «Твиттере» губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева было опубликовано сообщение со словами соболезнования, а некролог на сайте регионального правительства разместили лишь около 18.00.

Таким образом, микроблог Ивана Белозерцева фактически стал единственным источником информации для многих изданий — на запись в нем сослались такие федеральные СМИ, как «Российская газета», НТВ, РИА Новости, ТАСС, «Аргументы и факты», РБК, «Ведомости», «Независимая газета» и другие.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 28 декабря компания «Медиалогия» опубликовала результаты рейтинга цитируемости губернаторов-блогеров за 2016 год, в котором Иван Белозерцев занял 18 место. В кратком отчете об исследовании глава Пензенской области упоминается лишь дважды: в самом рейтинг-листе и в контексте твита о Василии Бочкареве. Иных записей нет.

Многие местные СМИ предпочли дать лишь общие данные о результатах рейтинга — они указали, что пензенский губернатор вошел в топ-20, но умолчали о наиболее цитируемой записи в его микроблоге.

Размещенная на сайте гостелерадиокомпании «Пенза», являющейся филиалом ВГТРК, новость с заголовком «Иван Белозерцев вошел в топ-20 губернаторов-блогеров с твитом о Василии Бочкареве» исчезла вскоре после публикации.

Причиной этого, как сообщают осведомленные источники ИА «PenzaNews», якобы стало «ярое недовольство» со стороны пресс-службы правительства Пензенской области, которая усмотрела в тексте сообщения «негативный оттенок» и «неприятное соседство фамилий».