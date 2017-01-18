Пензенское правительство не вошло в топ-50 рейтинга информоткрытости за 2016 год Политика

Пенза, 18 января 2017. PenzaNews. Правительство Пензенской области заняло 69 место в рейтинге информационной открытости сайтов высших органов госвласти субъектов РФ за 2016 год, составленном специалистами проектного центра «Инфометр».

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Стопроцентной открытости удалось добиться лишь правительствам двух регионов: Ростовской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В тройку лидеров также вошла администрация Томской области с показателем 98%.

Составители рейтинга проанализировали сайты правительств и администраций регионов по 214 параметрам, которые были объединены в несколько блоков: «Общая информация», «Контакты», «Нормативные правовые и иные акты», «Планирование и отчетность», «Текущая деятельность», «Работа с обращениями, прием граждан», «Кадровые вопросы, госслужба», «Антикоррупционная деятельность», «Функционирование сайта», «Услуги», «Закупки» и «Интерактивные сервисы».

После этого аналитики оценили информацию в процентах, при этом 100% означало полное соответствие требованиям. Затем были выданы экспертные рекомендации.

В период с 15 ноября по 9 декабря проводилось бесплатное консультирование всех участников аудита по информационной открытости.

По итогам проведенной работы был составлен рейтинг за 2016 год.

Согласно представленным данным, информационную открытость сайта правительства Пензенской области оценили в 37%, при этом средний показатель по стране составляет 54,5%.

Как следует из данных рейтинга, максимально полно — на 80% — представлены общие и контактные сведения. Также относительно большое количество информации можно найти о государственных услугах — блок заполнен на 61%, руководстве — 61%, госслужбе — 47% и противодействии коррупции — 46%.

Доступность информации об официальных мероприятиях эксперты оценили в 41%, о приемах граждан и обращениях — в 26%, о структурных подразделениях — в 19%, о планах и отчетности — в 16%, о заседаниях — в 13%, о нормативно-правовых актах — в 9%.

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По четырем направлениям информоткрытость сайта правительства Пензенской области оценивается в 0%. Это госзакупки, градостроительство, подведомственные организации и госпрограммы.

«В случае с правительством Пензенской области информация по параметрам, связанным с градостроительством, госзакупками, подведомственными организациями и государственными программами, отсутствует на сайте, поэтому данные категории отмечены как нулевые», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе проектного центра «Инфометр».

В организации особо обратили внимание на то, что у всех регионов была возможность повысить свои оценки по итогам 3-недельного дистанционного консультирования с экспертами.

«Однако представители Пензенской области в этой работе не участвовали», — подчеркнули в пресс-службе.