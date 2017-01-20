Лидер пензенских единороссов выехал в Москву для участия в съезде партии Политика

Пенза, 20 января 2017. PenzaNews. Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин выехал в Москву для участие в XVI съезде партии, который пройдет в предстоящие выходные, 21 и 22 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

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В состав пензенской делегации также вошли секретарь городищенского местного отделения Галина Юрлова, секретарь первичного отделения №4 села Бессоновка Светлана Серебрякова, секретарь первичного отделения №38 Первомайского района Пензы Светлана Кудинова, секретарь первичного отделения №22 Кондоля Лариса Клочкова и секретарь первичного отделения №9 Никольска Андрей Барышев.

В пленарном заседании съезда планируется участие губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Ожидается, что на съезде «Единой России» будут подведены итоги работы за 5 лет, намечены цели и задачи на перспективу.

В субботу, 21 января, делегаты примут участие в дискуссионных площадках, организованных по семи основным пунктам предвыборной программы «Единой России».

В воскресенье, 22 января, состоится пленарное заседание, в котором примет участие председатель партии «Единая Россия», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он пообщается с модераторами тематических площадок и выступит с докладом.

В тот же день единороссы впервые с 2012 года произведут ротацию руководящих органов, предусмотренную партийным уставом.

Делегатам предстоит открытым голосованием избрать секретаря Генсовета и президиум.