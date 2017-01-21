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Виктор Кувайцев примет участие в съезде «Единой России»

10:32 | 21.01.2017 | Политика

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Пенза, 21 января 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы, член президиума регионального политсовета «Единой России» Виктор Кувайцев примет участие в работе XVI съезда партии, который будет проходить в Москве в течение двух дней, 21 и 22 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

Виктор Кувайцев примет участие в съезде «Единой России»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Планируется, что в целом мероприятие объединит более 3 тыс. человек — делегатов, представителей профильных министерств и ведомств, общественных организаций, депутатов фракции «Единая Россия» и журналистов. Из 728 делегатов съезда 450 — представители реготделений, 278 – центральных органов партии.

В первый день будет действовать 7 дискуссионных площадок, на которых будут обсуждаться вопросы качества работы власти и народного контроля, поддержки предпринимательства и эффективного использования бюджетных средств, развития науки, образования, культуры, а также защиты окружающей среды, доступности жилья, перспектив развития аграрной отрасли и другие.

Во второй день состоится пленарное заседание, на котором планируется выступление председателя «Единой России», премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

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На съезде планируется принять ряд кадровых решений. В повестке — избрание руководящих органов партии: Высшего и Генерального советов, председателя «Единой России», Центральной контрольной комиссии.

Высший совет будет избираться из числа выдающихся общественных и политических деятелей, в его состав в том числе могут входить беспартийные.

Также изменения претерпит Генеральный совет, численный состав которого составляет 170 человек. Предполагается, что ротация не превысит 50%. Один из принципов формирования Генсовета — представительство каждого региона. При выдвижении и утверждении кандидатур планируется учесть данные об эффективности прошедшей избирательной кампании по выборам в Госдуму России.

По окончании съезда состоится заседание обновленного Генерального совета, где на альтернативной основе будут избраны секретарь Генсовета и президиум.
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