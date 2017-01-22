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Валерий Лидин вошел в состав Генсовета «Единой России»

15:44 | 22.01.2017 | Политика

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Пенза, 22 января 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин вошел в состав Генерального совета партии по итогам тайного голосования, состоявшегося в ходе XVI съезда в Москве в воскресенье, 22 января.

Валерий Лидин вошел в состав Генсовета «Единой России»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно озвученным результатам, в голосовании принял участие 661 делегат, при этом ни один бюллетень не был признан недействительным.

28 предложенных кандидатур не были поддержаны единогласно. По каждой из них высказались против 1–2 делегата. Однако имена этих единороссов на съезде не озвучили.

«Все избраны. Абсолютным большинством», — объявил председатель партии «Единая Россия», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Давайте всех поздравим», — добавил он.
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