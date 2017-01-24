Под Пензой 5 человек оштрафованы на 75 тыс. рублей за фальсификации на выборах в Госдуму Политика

Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Бековский районный суд Пензенской области постановил прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении пяти женщин, обвиняемых в фальсификации итогов голосования на выборах в Госдуму России седьмого созыва, и назначил каждой из них штраф в размере 15 тыс. рублей.

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Как сообщается на сайте суда, с соответствующим ходатайством в суд обратился заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области.

Он сослался на то, что все пять женщин обвиняются в совершении преступлений средней тяжести, ранее они не были судимы, вину в инкриминируемых деяниях признали полностью, в содеянном раскаялись и принесли публичные извинения, чем загладили причиненный вред.

Прокурор также просил удовлетворить заявленные ходатайства, что в итоге суд и сделал 19 января.

Судебные решения могут быть обжалованы в 10-дневный срок.

В картотеке дел на сайте суда указаны лишь фамилии и инициалы обвиняемых, уголовное дело в отношении которых прекращено. Это Киреева Г.Н., Королева Н.В., Меркулова Л.В., Налобнова О.В. и Щепеткова Н.В.

Женщины с такими же данными, согласно информации на сайте облизбиркома, входят в состав трех участковых избирательных комиссий, образованных на территории Бековского района.

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Так, Галина Киреева и Наталья Щепеткова, рекомендованные в состав комиссии по месту работы, числятся членами УИК №301, расположенной по адресу: поселок Беково, улица Подбеково, 2Б. В состав этой же комиссии входит Надежда Королева, представляющая всероссийскую политическую партию «Партия пенсионеров России».

Лариса Меркулова, которая была рекомендована в состав комиссии по месту работы, является членом УИК №303, расположенной в Беково на улице Базарной, 1А.

Оксана Налобнова также была выдвинута в состав УИК на работе. Она является членом участковой избирательной комиссии №304, которая находится по адресу: Беково, улица Первомайская, 56.