С Александра Тузова в пользу «ВолгаИнтерМедиа» будет взыскано почти 100 тыс. рублей Общество

Пенза, 23 января 2017. PenzaNews. Почти 100 тыс. рублей судебных расходов будет взыскано с пензенского предпринимателя Александра Тузова в пользу учредителя ИА «PenzaNews» — компании «ВолгаИнтерМедиа», которой ранее нарушитель авторских прав уже заплатил около 300 тыс. рублей за незаконное использование фотографий.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе судебного заседания, состоявшегося в понедельник, 23 января, нотариус Игорь Щебуняев дал свои пояснения по поводу ценообразования на услуги, в том числе касающиеся размера госпошлины, а также методики осмотра страниц сайта.

Кроме того, были проанализированы два журнала регистрации нотариальных действий, скрепленные печатью регионального управления Минюста России, которые Александр Тузов желал лицезреть еще с первого заседания.

После ответов нотариуса на дополнительные вопросы судья Светлана Новикова удалилась в совещательную комнату. Через непродолжительное время она вернулась в зал заседаний и огласила резолютивную часть определения о взыскании с Александра Тузова судебных расходов, пропорционально ранее удовлетворенным исковым требованиям.

Услышав сумму в размере почти 100 тыс. рублей, ответчик спешно покинул помещение.

Читайте также

Против Александра Тузова может быть возбуждено сразу два уголовных дела

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», дело Тузова в течение 2016 года рассматривали три инстанции — Арбитражный суд Пензенской области, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд и Суд по интеллектуальным правам.

Все они без исключения подтвердили незаконность действий Александра Тузова в части использования фотографий ИА «PenzaNews» без согласия правообладателя.

В итоге предпринимателю пришлось заплатить ООО «ВолгаИнтерМедиа» компенсацию в размере около 300 тыс. рублей.

Вместе с судебными издержками общая сумма, взысканная с Александра Тузова, достигнет почти 400 тыс. рублей.