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Губернатор потребовал наказать депутатов гордумы Пензы за неверные сведения о доходах

14:39 | 24.01.2017 | Политика

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Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев потребовал наказать депутатов Пензенской городской думы, представивших неполные и недостоверные сведения о доходах за 2015 год.

Губернатор потребовал наказать депутатов гордумы Пензы за неверные сведения о доходах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В представлении прокуратуры отражены справедливые замечания. […] Депутаты, государственные и муниципальные служащие должны внимательнее относится к подаче сведений. Главе города Валерию Петровичу Савельеву необходимо обратить внимание на работу сотрудников аппарата городской думы […] и принять меры дисциплинарного воздействия к лицам, которые халатно отнеслись [к своим обязанностям]», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве во вторник, 24 января.

Иван Белозерцев подчеркнул, что депутату, работающему на постоянной основе, должен быть объявлен выговор.

«Для нас было очень важно понять — это умышленное замалчивание или это халатность и ошибка. Все депутаты в этом списке получили оценку, которую они заслуживают — негативную, и от комиссии гордумы, и мою как губернатора», — отметил он.
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