14:01:31 Четверг, 19 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Стали известны фамилии 14 депутатов гордумы Пензы, подавших неверные сведения о доходах

13:55 | 19.01.2017 | Политика

Печать

Пенза, 19 января 2017. PenzaNews. Члены всех образованных в Пензенской городской думе фракций — «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР — есть среди 14 депутатов, представивших недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год. Это следует из ответа прокурора Ленинского района Пензы Евгения Зудихина на редакционный запрос ИА «PenzaNews».

Стали известны фамилии 14 депутатов гордумы Пензы, подавших неверные сведения о доходах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем поясняется, что по итогам проведенной в сентябре 2016 года проверки были выявлены нарушения требований двух федеральных законов — «О противодействии коррупции» и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Они касались: непредставления сведений о расходах в связи с приобретением в 2015 году объектов недвижимости на общую сумму, превышающую суммарный доход депутата и его супруги за 2012–2014 годы; неуказания полученных доходов, находящихся в собственности объектов недвижимости и долей в пользовании, транспортных средств, участия в коммерческих организациях. Кроме того, были указаны недостоверные площадь и вид собственности принадлежащих объектов недвижимости.

11 нарушителей входят в состав фракции «Единая Россия», двое — КПРФ и один — ЛДПР. При этом в последних двух случаях речь идет о полном составе фракций.

«Данные нарушения выявлены в деятельности следующих депутатов Пензенской городской думы: Сакмаева А.А., Седова С.А., Дрякина Б.Б., Трутнева А.В., Журавлева В.С., Пичугина А.В., Воробьева В.Н., Савичева А.В., Куличкова С.А., Стрельникова А.А., Тюрина Г.В., Шаляпина О.В., Туктарова Ж.З., Зиновьева Ю.А.» — говорится в ответе прокурора Ленинского района Пензы.

В нем поясняется, что информация о конкретных нарушениях не может быть представлена, так как содержит персональные данные.

Таким образом, в перечень включены руководители двух фракций — Жиганша Туктаров (ЛДПР) и Олег Шаляпин (КПРФ), а также заместитель председателя пензенской гордумы Георгий Тюрин.

26 сентября 2016 года главе города Валерию Савельеву было внесено представление. Оно также содержало сведения о выявленных нарушениях в деятельности муниципального служащего гордумы и гражданина, претендующего на должность в контрольно-счетной палате.

31 октября состоялось заседание постоянной комиссии гордумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами. На нем было решено провести собственную проверку.

Как отмечается в ответе Евгения Зудихина, 28 декабря комиссия приняла решение, согласно которому: все указанные в представлении депутаты подали недостоверные или неполные сведения; им рекомендовано впредь не допускать таких нарушений.

29 декабря в прокуратуру поступил ответ главы города Пензы Валерия Савельева, в котором, по данным надзорного ведомства, «не содержится однозначный ответ на поставленные в представлении [от 26 сентября 2016 года] вопросы».

В связи с этим 11 января на имя Валерия Савельева была направлена информация, в которой поставлен вопрос о рассмотрении представления в установленном законом порядке и даче ответа на него с однозначными формулировками на все вопросы. Установлен срок — 23 января 2017 года.

Поясняя правовые последствия сложившейся ситуации, прокурор указал, что в случае несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» полномочия депутата прекращаются досрочно. Это определено ч. 7.1. ст. 40 закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

«Принятие решения об ответственности депутатов относится к полномочиям представительного органа местного самоуправления, в данном случае Пензенской городской думы», — уточнил Евгений Зудихин.
Актуальное
Читайте также
В Пензе возбуждено дело по факту кражи с банковской карты более 150 тыс. рублей «МегаФон» проанализировал географию путешествий абонентов в новогодние каникулы
Ушел из жизни бывший редактор камешкирской газеты «Новь» Виктор Галютев «Ростелеком» отметил высокий спрос на «Новую телефонию» среди пензенских предприятий
В Шемышейке двое мужчин отравились угарным газом, один из них — насмерть На трассе «Пенза — Тамбов» опрокинулся автокран, пострадал мужчина
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама