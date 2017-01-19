Стали известны фамилии 14 депутатов гордумы Пензы, подавших неверные сведения о доходах Политика

Пенза, 19 января 2017. PenzaNews. Члены всех образованных в Пензенской городской думе фракций — «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР — есть среди 14 депутатов, представивших недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год. Это следует из ответа прокурора Ленинского района Пензы Евгения Зудихина на редакционный запрос ИА «PenzaNews».

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В нем поясняется, что по итогам проведенной в сентябре 2016 года проверки были выявлены нарушения требований двух федеральных законов — «О противодействии коррупции» и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Они касались: непредставления сведений о расходах в связи с приобретением в 2015 году объектов недвижимости на общую сумму, превышающую суммарный доход депутата и его супруги за 2012–2014 годы; неуказания полученных доходов, находящихся в собственности объектов недвижимости и долей в пользовании, транспортных средств, участия в коммерческих организациях. Кроме того, были указаны недостоверные площадь и вид собственности принадлежащих объектов недвижимости.

11 нарушителей входят в состав фракции «Единая Россия», двое — КПРФ и один — ЛДПР. При этом в последних двух случаях речь идет о полном составе фракций.

«Данные нарушения выявлены в деятельности следующих депутатов Пензенской городской думы: Сакмаева А.А., Седова С.А., Дрякина Б.Б., Трутнева А.В., Журавлева В.С., Пичугина А.В., Воробьева В.Н., Савичева А.В., Куличкова С.А., Стрельникова А.А., Тюрина Г.В., Шаляпина О.В., Туктарова Ж.З., Зиновьева Ю.А.» — говорится в ответе прокурора Ленинского района Пензы.

В нем поясняется, что информация о конкретных нарушениях не может быть представлена, так как содержит персональные данные.

Таким образом, в перечень включены руководители двух фракций — Жиганша Туктаров (ЛДПР) и Олег Шаляпин (КПРФ), а также заместитель председателя пензенской гордумы Георгий Тюрин.

26 сентября 2016 года главе города Валерию Савельеву было внесено представление. Оно также содержало сведения о выявленных нарушениях в деятельности муниципального служащего гордумы и гражданина, претендующего на должность в контрольно-счетной палате.

31 октября состоялось заседание постоянной комиссии гордумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами. На нем было решено провести собственную проверку.

Как отмечается в ответе Евгения Зудихина, 28 декабря комиссия приняла решение, согласно которому: все указанные в представлении депутаты подали недостоверные или неполные сведения; им рекомендовано впредь не допускать таких нарушений.

29 декабря в прокуратуру поступил ответ главы города Пензы Валерия Савельева, в котором, по данным надзорного ведомства, «не содержится однозначный ответ на поставленные в представлении [от 26 сентября 2016 года] вопросы».

В связи с этим 11 января на имя Валерия Савельева была направлена информация, в которой поставлен вопрос о рассмотрении представления в установленном законом порядке и даче ответа на него с однозначными формулировками на все вопросы. Установлен срок — 23 января 2017 года.

Поясняя правовые последствия сложившейся ситуации, прокурор указал, что в случае несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» полномочия депутата прекращаются досрочно. Это определено ч. 7.1. ст. 40 закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

«Принятие решения об ответственности депутатов относится к полномочиям представительного органа местного самоуправления, в данном случае Пензенской городской думы», — уточнил Евгений Зудихин.