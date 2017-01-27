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В Пензе чиновник вместо ответа на запрос СМИ прислал два предложения по электронной почте

19:30 | 27.01.2017 | Политика

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Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Александр Елатонцев спустя почти две недели с момента получения им редакционного запроса ИА «PenzaNews» из 5 предметно сформулированных вопросов прислал на электронную почту СМИ письмо-ответ, которое не оформлено как документ на официальном бланке и состоит всего из двух предложений.

В Пензе чиновник вместо ответа на запрос СМИ прислал два предложения по электронной почте

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Управление внутренней политики правительства Пензенской области является структурным подразделением в составе аппарата правительства Пензенской области. В полномочия начальника управления не входит предоставление информации, обозначенной в Вашем запросе», — говорится в ответе Александра Елатонцева, которое поступило уже после окончания рабочего дня — в 18.50 пятницы, 27 января.

Однако получить даже такое пустое по своему содержанию письмо от чиновника правительства Пензенской области удалось лишь после того, как главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин в течение дня дважды пообщался с Александром Елатонцевым по телефону на предмет задержки в предоставлении информации.

По каким причинам глава регионального управления внутренней политики нарушил 7-дневный срок ответа на запрос СМИ, вопросы которого посвящены исключительно деятельности ведомства, в письме не уточняется.

Согласно ст. 5.59 КоАП Российской Федерации, нарушение установленного законодательством порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами государственных органов влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 10 тыс. рублей.
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