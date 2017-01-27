В Пензе чиновник вместо ответа на запрос СМИ прислал два предложения по электронной почте Политика

Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Александр Елатонцев спустя почти две недели с момента получения им редакционного запроса ИА «PenzaNews» из 5 предметно сформулированных вопросов прислал на электронную почту СМИ письмо-ответ, которое не оформлено как документ на официальном бланке и состоит всего из двух предложений.

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«Управление внутренней политики правительства Пензенской области является структурным подразделением в составе аппарата правительства Пензенской области. В полномочия начальника управления не входит предоставление информации, обозначенной в Вашем запросе», — говорится в ответе Александра Елатонцева, которое поступило уже после окончания рабочего дня — в 18.50 пятницы, 27 января.

Однако получить даже такое пустое по своему содержанию письмо от чиновника правительства Пензенской области удалось лишь после того, как главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин в течение дня дважды пообщался с Александром Елатонцевым по телефону на предмет задержки в предоставлении информации.

По каким причинам глава регионального управления внутренней политики нарушил 7-дневный срок ответа на запрос СМИ, вопросы которого посвящены исключительно деятельности ведомства, в письме не уточняется.

Согласно ст. 5.59 КоАП Российской Федерации, нарушение установленного законодательством порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами государственных органов влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 10 тыс. рублей.