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Светлана Круглова назначена первым замглавы Минстроя Пензенской области

11:20 | 15.02.2017 | Политика

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Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Бывший глава управления капитального строительства Пензы Светлана Круглова назначена первым заместителем министра строительства и дорожного хозяйства региона – начальником управления строительства и дорожного хозяйства.

Светлана Круглова назначена первым замглавы Минстроя Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» пресс-секретарь регионального Минстроя Павел Рябихин, она была утверждена в должности 13 февраля.

«У нас сейчас два заместителя. Есть первый заместитель министра — Круглова, и [Владимир] Христолюбов — заместитель министра. Владимир Геннадьевич непосредственно курирует вопросы перинатального центра, а Круглова как первый заместитель все оставшиеся сферы», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил,что 23 января была завершена процедура реорганизации ведомства: на базе министерства строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Пензенской области были образованы министерство строительства и дорожного хозяйства, а также департамент градостроительства и архитектуры.

Павел Рябихин отметил, что кадровый состав обоих ведомств остался прежним, как и руководители ведомств.

По его словам, 25 января в должности министра строительства и дорожного хозяйства был утвержден Александр Гришаев, а с 12 января Леонид Иоффе стал начальником департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области – главным архитектором региона.
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