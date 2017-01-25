Утверждено положение о пензенском департаменте градостроительства и архитектуры Политика

Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев подписал постановление правительства Пензенской области, которым утверждено положение о департаменте градостроительства и архитектуры.

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Согласно тексту документа, ведомство является правопреемником министерства строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Пензенской области за исключением вопросов, относящихся к сфере строительства и дорожного хозяйства.

Оно будет располагаться по адресу: Пенза, улица Суворова, 156.

В задачи департамента входит организация разработки и реализация госполитики в области архитектуры и градостроительства, координация работы соответствующих органов и контроль за соблюдением законодательства.

Кроме того, ведомство будет проводить государственную экспертизу проектной документации, результатов инженерных изысканий, а также работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Помимо этого, департамент будет разрабатывать документы территориального планирования Пензенской области, выдавать разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, согласовывать схемы размещения рекламных конструкций.

Департамент градостроительства и архитектуры будет возглавлять начальник, который также будет занимать должность главного архитектора Пензенской области.