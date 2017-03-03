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В Пензенской области зарегистрированы первые участники праймериз «Единой России»

16:57 | 03.03.2017 | Политика

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Пенза, 3 марта 2017. PenzaNews. Два человека — руководитель пензенского городского отделения «Молодой Гвардии Единой России», предприниматель Антон Толов и первый заместитель генерального директора – директор по производству ОАО «Маяк» Владимир Вдонин — зарегистрированы в качестве участников предварительного голосования для последующего выдвижения от партии власти кандидатов в депутаты Законодательного собрания региона шестого созыва.

В Пензенской области зарегистрированы первые участники праймериз «Единой России»

Фото: Penza.er.ru

Заседание областного оргкомитета по проведению праймериз состоялось в пятницу, 3 марта.

Как отметил Владимир Вдонин, он серьезно настроен на работу: готов проводить встречи с избирателями и всячески помогать людям в решении их проблем.

«Участие в предварительном голосовании для меня — это высокая честь и большая ответственность. Уверен, что этот опыт будет очень интересным, даст мне новые знания и навыки, что партийная конкуренция будет открытой и честной», — сказал он.

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В свою очередь Антон Толов, который ранее уже принимал участие в процедуре предварительного голосования, пояснил, что решил выдвинуть свою кандидатуру по нескольким причинам.

«У меня остались положительные впечатления от участия в прошлом предварительном голосовании. Это дает мне колоссальный опыт и приносит успехи в плане личностного роста», — цитирует участника праймериз пресс-служба реготделения «Единой России».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», выдвижение участников предварительного внутрипартийного голосования «Единой России» с целью отбора кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва стартовало 27 февраля и продлится по 27 апреля.

Оргкомитет по проведению праймериз возглавил секретарь регионального отделения партии, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин. Всего в его состав включены 17 человек.

Единый день предварительного голосования состоится 28 мая.
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