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«Единая Россия» на выборах в Заксобрания обойдется без сторонних политтехнологов — СМИ

17:24 | 01.03.2017 | Политика

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Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. «Единая Россия» не планирует привлекать сторонних политтехнологов на период подготовки к выборам в Законодательные собрания, которые 10 сентября 2017 года пройдут в ряде регионов страны, в том числе в Пензенской области. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в партии.

«Единая Россия» на выборах в Заксобрания обойдется без сторонних политтехнологов — СМИ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным издания, «Единая Россия» пока рассчитывает обойтись силами своих исполкомов, так как «конкурентных выборов в этом году не ожидается» и рисков для партии власти мало.

Вместе с тем уже началось распределение главных политтехнологов в преддверии губернаторских выборов, которые состоятся в 14 субъектах РФ. В частности, в статье идет речь о Кировской и Ярославской областях, а также о Пермском крае.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 27 февраля в Пензенской области стартовало выдвижение участников предварительного внутрипартийного голосования «Единой России» с целью отбора кандидатов в депутаты Законодательного собрания шестого созыва. Заявки будут приниматься по 27 апреля.

Единый день предварительного голосования — 28 мая.
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