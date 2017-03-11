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Георгий Камнев возглавит список КПРФ на выборах в Заксобрание Пензенской области

15:00 | 11.03.2017 | Политика

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Пенза, 11 марта 2017. PenzaNews. Лидер пензенских коммунистов, член ЦК КПРФ, действующий депутат Законодательного собрания Пензенской области Георгий Камнев возглавит список Компартии России на выборах в региональный парламент шестого созыва, которые состоятся осенью. Об этом сообщил заместитель председателя Центрального комитета КПРФ, депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Георгий Камнев возглавит список КПРФ на выборах в Заксобрание Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Наши товарищи готовятся к избирательной кампании основательно. У нас здесь хорошая партийная организация, хорошая команда. Исходим из того, что Георгий Камнев возглавит список на выборах в Законодательное собрание Пензенской области», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в обкоме КПРФ в субботу, 11 марта.

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Дмитрий Новиков добавил, что Георгий Камнев в партии на хорошем счету и пользуется уважением.

«Центральный комитет готов помогать и поддерживать», — подчеркнул заместитель председателя ЦК КПРФ.

По его словам, коммунисты будут проводить в Пензенской области энергичную агитационную кампанию и намерены обеспечить контроль за ходом голосования.

Выборы депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва состоятся 10 сентября 2017 года. Они пройдут по смешанной системе: 18 депутатов будут избираться по одномандатным избирательным округам, еще 18 — по партийным спискам.
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