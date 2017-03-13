Акчурин, Ванюшин, Гуляков и еще 11 человек зарегистрированы для участия в праймериз Политика

Пенза, 13 марта 2017. PenzaNews. Региональный оргкомитет по проведению праймериз для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва зарегистрировал еще 14 участников внутрипартийного голосования в ходе заседания, состоявшегося в понедельник, 13 марта.

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В их числе — три действующих депутата регионального парламента: директор по общим вопросам компании «Жилстрой» Ильдар Акчурин, генеральный директор ЗАО «Башмаковский хлеб» Сергей Ванюшин и ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков.

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«Быть депутатом Законодательного собрания — это означает нести огромную ответственность, оказывать помощь людям, которые в этом нуждаются, совершенствовать региональное законодательство, принимать активное участие в общественной и политической жизни региона. Интерес подогревают сами люди. Если чувствуешь, что они тебе доверяют и нуждаются в твоей помощи, почему бы ее не оказывать, когда есть опыт, есть знания, есть желание, есть признание. Вот это все в совокупности побудило меня к тому, чтобы поучаствовать в предварительном голосовании», — прокомментировал Александр Гуляков.

Также среди зарегистрированных участников праймериз — два депутата Пензенской городской думы: директор ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига» Ирина Воронина и заведующий филиалом «Статус» межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Иван Краснов.

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Как сообщает пресс-служба реготделения «Единой России», трое из 14 зарегистрированных участников предварительного голосования не являются членами партии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», выдвижение участников предварительного внутрипартийного голосования «Единой России» с целью отбора кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва стартовало 27 февраля и продлится по 27 апреля.

Оргкомитет по проведению праймериз возглавил секретарь регионального отделения партии, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин. Всего в его состав включены 17 человек.

Единый день предварительного голосования состоится 28 мая.