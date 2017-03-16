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Визит Сергея Миронова в Пензу запланирован на 23 марта — пресс-служба партии

18:51 | 16.03.2017 | Политика

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Пенза, 16 марта 2017. PenzaNews. Визит председателя «Справедливой России» Сергея Миронова в Пензу запланирован на четверг, 23 марта — такая дата стоит в его рабочем графике. Об этом ИА «PenzaNews» по телефону сообщил представитель пресс-службы «Справедливой России» Максим Лопатин.

Визит Сергея Миронова в Пензу запланирован на 23 марта — пресс-служба партии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Да, действительно, 23-го [марта] планируется, но лично у меня никакой более подробной информации нет», — сказал он.

«Время какое-то более конкретное, место не могу сказать», — добавил собеседник агентства.

Он также затруднился ответить на вопрос о том, кто из депутатов Госдумы России будет сопровождать Сергея Миронова в предстоящей поездке.

«Скорее всего, он будет встречаться с региональным активом, руководителем регионального отделения [партии], а вот из федеральных депутатов тоже пока информации нет», — пояснил Максим Лопатин.

Говоря о других визитах Сергея Миронова, он уверенно сообщил, что лидер партии намерен в предстоящую субботу, 18 марта, посетить Санкт-Петербург, чтобы принять участие в международной конференции «100-летие революции в России и современный социализм».

По его словам, в апреле Сергей Миронов, возможно, посетит Северную Осетию, однако «это тоже пока неточно».

Отвечая на вопрос о том, насколько часто в планируемом графике лидера «Справедливой России» происходят изменения, собеседник агентства сказал, что «такое в принципе бывает», но «не часто случается».

Впервые информация в СМИ о визите Сергея Миронова в Пензу появилась в минувший вторник, 14 марта. Тогда ИА «PenzaNews» со ссылкой на свои источники сообщило, что он состоится 23 марта.

В свою очередь лидер пензенских эсеров, директор МУП «Рекламное агентство «Аншлаг» Валерий Плахута, комментируя предстоящий визит главы партии, подтвердил, что такая поездка запланирована. При этом он подчеркнул, что точная дата пока не определена, а ранее назначенная была пересмотрена.
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