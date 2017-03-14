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Сергей Миронов планирует посетить Пензу

14:47 | 14.03.2017 | Политика

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Пенза, 14 марта 2017. PenzaNews. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов планирует посетить Пензенскую область с рабочим визитом в ближайшее время. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил лидер пензенских эсеров, директор МУП «Рекламное агентство «Аншлаг» Валерий Плахута во вторник, 14 марта.

Сергей Миронов планирует посетить Пензу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Поездка запланирована. С датой пока не определились. Ранее назначенная дата сейчас пересмотрена. Сергей Михайлович [Миронов] от своих планов не отказался», — сказал собеседник агентства.

Валерий Плахута отметил, что в его бытность председателем совета реготделения «Справедливой России», это будет первый визит лидера партии в Пензенскую область.

Отвечая на вопрос о том, на чем местные эсеры планируют акцентировать внимание Сергея Миронова, Валерий Плахута назвал проводимую социальную работу.

«Мы поднимали тему создания в Пензе адаптивной школы для лиц с определенными ограничениями», — привел он пример, добавив, что такая школа будет образована в ближайшей перспективе.

Также Валерий Плахута напомнил, что в Пензе 15 марта стартует чемпионат России по настольному теннису среди лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата, а 23-го числа — всероссийские соревнования «Аленький цветочек».

«Люди будут приезжать из разных регионов», — добавил собеседник агентства.

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По словам лидера пензенских эсеров, в ходе визита Сергея Миронова в Пензу планируется обратиться к нему за содействием в вопросах организации общественного контроля за сферой ЖКХ.

«Естественно, партия должна нам в этих вопросах пойти навстречу. […] Есть те моменты, которые должны решаться при поддержке федеральной власти, в том числе фракции в Государственной думе, которую возглавляет Сергей Михайлович», — пояснил он.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов посетит Пензенскую область в четверг, 23 марта.
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