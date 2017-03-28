Лариса Рябихина будет совмещать должности главы аппарата и первого зампреда правительства Политика

Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области единогласно поддержали внесение изменений в ряд региональных законов, в соответствии с которыми руководитель аппарата губернатора и правительства также будет наделен полномочиями первого вице-премьера.

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«Этот вопрос мы прорабатывали с прокуратурой Пензенской области. Все то, что внесено, соответствует нормам действующего законодательства», — подчеркнул спикер регионального парламента Валерий Лидин в ходе 42-й очередной сессии, состоявшейся во вторник, 28 марта.

В настоящее время должность руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области занимает Лариса Рябихина. С мая 2015 года она временно исполняла обязанности, а в декабре того же года избавилась от приставки врио.

Принятый на сессии закон вступает в силу по истечении 10 дней после официального опубликования.