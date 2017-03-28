18:10:16 Вторник, 28 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ 42-я очередная сессия Законодательного собрания региона. Пенза, 28 марта 2017 г.

Лариса Рябихина будет совмещать должности главы аппарата и первого зампреда правительства

17:51 | 28.03.2017 | Политика

Печать

Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области единогласно поддержали внесение изменений в ряд региональных законов, в соответствии с которыми руководитель аппарата губернатора и правительства также будет наделен полномочиями первого вице-премьера.

Лариса Рябихина будет совмещать должности главы аппарата и первого зампреда правительства

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Этот вопрос мы прорабатывали с прокуратурой Пензенской области. Все то, что внесено, соответствует нормам действующего законодательства», — подчеркнул спикер регионального парламента Валерий Лидин в ходе 42-й очередной сессии, состоявшейся во вторник, 28 марта.

В настоящее время должность руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области занимает Лариса Рябихина. С мая 2015 года она временно исполняла обязанности, а в декабре того же года избавилась от приставки врио.

Принятый на сессии закон вступает в силу по истечении 10 дней после официального опубликования.
Актуальное
Читайте также
В Пензе изменены условия получения губернатором доплаты к страховой пенсии Жительницу Заречного уличили в жестоком обращении с дочерьми
В Пензенской области принят закон о квотировании рабочих мест для людей с судимостью Учитель татарского языка из Кикино победила на конкурсе мастер-классов в Казани
В Пензе супруги и их знакомый обвиняются в покушении на сбыт крупной партии наркотиков В Пачелмском районе двое алкоголиков лишены водительских прав
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама