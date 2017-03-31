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Депутаты пензенской гордумы поблагодарили мэра за плодотворную работу

11:48 | 31.03.2017 | Политика

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Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Депутаты Пензенской городской думы выразили благодарность мэру Виктору Кувайцеву, выступившему с докладом о деятельности администрации в 2016 году, за плодотворную работу.

Депутаты пензенской гордумы поблагодарили мэра за плодотворную работу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Все коллеги, сидящие здесь, знают, сколько времени Виктор Николаевич [Кувайцев] тратит, чтобы уделять внимание решению проблем», — отметил депутат Сергей Седов в ходе 32-й очередной сессии гордумы.

Он добавил, что мэр зачастую жертвует личным временем ради решения важных для системы жизнеобеспечения города задач.

Сергей Седов пожелал Виктору Кувайцеву, чтобы сотрудники администрации города равнялись на него, в частности, начинали свой рабочий день так же рано, как и мэр.

К словам благодарности присоединился и депутат Юрий Зиновьев.

«Не надо опускать руки. Мы вместе должны делать одно дело, […] чтобы у нас город был самый образцовый», — сказал народный избранник.

В свою очередь глава города Валерий Савельев также пожелал Виктору Кувайцеву удачи и дальнейшей плодотворной совместной работы.
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