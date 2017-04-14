Годовой доход сенатора Алексея Дмитриенко достиг почти 35 млн. рублей Политика

Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Декларированный годовой доход члена Совета Федерации – представителя от правительства Пензенской области Алексея Дмитриенко составил за 2016 год 34 млн. 647 тыс. 76 рублей, его супруги — около 322 тыс. рублей.

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В собственности у сенатора находятся две квартиры площадью 72,6 и 99,1 кв. метра, два машиноместа, автомобиль «BMW X5», прицеп и снегоболотоход.

Его супруга владеет квартирой площадью 36,6 кв. метра, 1/4 доли квартиры площадью 79,6 кв. метра, а также автомашиной «BMW X3».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Алексей Дмитриенко был наделен полномочиями сенатора в сентябре 2016 года. До этого он занимал должность генерального директора АО «Научно-исследовательский институт физических измерений» (НИИФИ).

Его декларированный доход за 2015 год составлял около 33 млн. рублей.