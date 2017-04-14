Обнародованы доходы депутатов Госдумы от Пензенской области Политика

Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Госдумы РФ седьмого созыва, представляющих в нижней палате парламента Пензенскую область, за 2016 год обнародованы в пятницу, 14 апреля.

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Первый заместитель председателя комитета по энергетике, член фракции «Единая Россия» Сергей Есяков, который был избран по пензенскому одномандатному округу №146, получил в прошлом году доход в размере 8,7 млн. рублей, его супруга — около 8,6 млн. рублей.

В собственности народного избранника находятся два земельных участка площадью 1 тыс. 332 и 956 кв. метров, два жилых дома — 266,6 и 293,8 кв. метра, 1/4 доли квартиры площадью 117,8 кв. метра, три гаража, нежилое помещение, баня, снегоболотоход и гидроцикл.

Его супруга владеет 1/4 доли квартиры площадью 117,8 кв. метра, гаражом, по 1/2 доли нежилых помещений площадью 363,1, 216 и 278,1 кв. метра, а также по 3/5 доли нежилых помещений площадью 396,8 и 389,1 кв. метра.

Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции «Справедливая Россия» Леонид Левин, который был избран по лермонтовскому одномандатному округу №147, задекларировал доход в сумме свыше 15 млн. рублей.

На праве собственности ему принадлежат 3/4 доли земельного участка площадью 987 кв. метров, 127/180 доли участка площадью 2 тыс. 522 кв. метра, шесть дачных участков общей площадью около 600 тыс. кв. метров, относящийся к землям населенных пунктов участок площадью 797 кв. метра, 3/4 доли жилого дома площадью свыше 1 тыс. 700 кв. метра, квартира — 236,9 кв. метра, гараж, 3/4 доли хозблока площадью около 136 кв. метров и автомобиль «Mercedes S 500 4Matic».

Двое его несовершеннолетних детей владеют несколькими объектами недвижимого имущества на праве общей долевой собственности. Указано, что их годовой доход составил по 21 рублю, у третьего ребенка в соответствующей графе значится ноль.

Председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей, член фракции КПРФ Тамара Плетнева, которая на парламентских выборах возглавляла региональную группу №26 федерального списка кандидатов, объединявшую Пензенскую, Липецкую и Тамбовскую области, получила в 2016 году доход в размере около 5 млн. рублей, ее супруг — менее 260 тыс. рублей.

В собственности у депутата-коммуниста находятся квартира площадью 101,1 кв. метра и гараж-бокс. Ее муж владеет земельным участком под гараж площадью 28 кв. метров, гаражом и автомобилем «Nissan X-Trail».

Член комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, единоросс Иван Фирюлин, который был выдвинут партией власти в составе региональной группы №15, объединявшей Волгоградскую, Пензенскую, Саратовскую и Тамбовскую области, заработал менее 2,5 млн. рублей, его супруга — чуть более 320 тыс. рублей.

Народному избраннику принадлежат земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 5 тыс. кв. метров, дом площадью 153,8 кв. метра и два автомобиля — «ВАЗ-21063» и «ВАЗ-2107». Его супруга владеет квартирой площадью 115,2 кв. метра.

На прошедших осенью выборах кандидаты от Либерально-демократической партии России из Пензенской области в Госдуму не прошли. Вместе с тем куратором региона является первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов. Его декларированный доход за 2016 год составил более 16,7 млн. рублей, его супруги — свыше 1 млн. рублей.

В собственности народного избранника находится земельный участок площадью более 2 тыс. 500 кв. метров, автомобиль «ВАЗ-21099» и мотоцикл «Ява-350». Его жене принадлежат жилой дом площадью 64,3 кв. метра, 1/2 доли квартиры площадью 52,3 кв. метра и квартира площадью 509,9 кв. метра.

Среди депутатов, которые, судя по информации на сайте Госдумы России, также имеют связь с избирателями в Пензенской области — Ольга Баталина, Татьяна Касаева, Евгений Москвичев, Александр Носов, Анатолий Петров, Тамара Фролова, Глеб Хор и Нина Черняева.

Кроме того, в их числе спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, который шел на выборы от «Единой России» во главе региональной группы №15, включающей в себя Волгоградскую, Саратовскую, Пензенскую и Тамбовскую области. Сумма его годового дохода составила более 62 млн. рублей.

В собственности председателя Госдумы находятся земельный участок под дачное строительство площадью 8 тыс. 320 кв. метров, жилой дом (989,2 кв. метра), квартира (174,3 кв. метра), машиноместо (18,7 кв. метра), гостевой дом с тремя машиноместами (468,1 кв. метра), гостевой дом (208,6 кв. метра), теплица (49,5 кв. метра), две нежилые постройки (225,5 и 28 кв. метров), очистное сооружение (81 кв. метра), а также две хозпостройки (91 и 16,2 кв. метра).