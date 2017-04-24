Депутаты гордумы Пензы Сакмаев, Седов и Дрякин заявили о досрочном сложении полномочий Политика

Пенза, 24 апреля 2017. PenzaNews. Депутаты пензенской гордумы шестого созыва Андрей Сакмаев, Сергей Седов и Борис Дрякин приняли решение досрочно сложить свои полномочия. Об этом говорится в открытом письме народных избранников, поступившем в редакцию ИА «PenzaNews» в понедельник, 24 апреля.

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«Мы, депутаты Пензенской городской думы — Сакмаев Андрей Анатольевич, Седов Сергей Алексеевич, Дрякин Борис Борисович, понимая всю степень ответственности за допущенные при декларационной кампании серьезные нарушения в отчетных документах, учитывая широкий резонанс, вызванный данной темой, заявляем о досрочном сложении нами полномочий депутатов представительного органа власти. Мы также сообщаем, что в наших действиях не имелось преднамеренности и умысла по сокрытию сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год», — поясняется в тексте.

В нем подчеркивается, что в течение всего срока после избрания депутаты «были верны принятым на себя обязательствам, честно работали в интересах своих избирателей, выполняя их наказы и принимая решения, направленные на повышение комфортности проживания граждан и развитие города Пензы».

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«Мы надеемся, что пензенцы, оказавшие нам честь, доверив представлять их интересы в представительном органе власти областного центра, а также коллеги-депутаты окажут нам поддержку и понимание. Решение о сложении полномочий было сложным, но необходимым. Мы благодарны нашим избирателям и коллегам за годы совместной созидательной деятельности на благо города Пензы», — говорится в открытом письме.

Как сообщил ИА «PenzaNews» Андрей Сакмаев, он узнал о том, что его коллеги также приняли решение сложить полномочия, уже после подачи соответствующего заявления в гордуму.

«Написал заявление, а потом, когда выяснилось, что еще несколько человек сделали то же самое, мы этот вопрос обсудили и вот такое взвешенное [открытое письмо] написали», — пояснил собеседник агентства.

Комментируя принятое решение, Андрей Сакмаев отметил, что у каждого из троих депутатов были свои мотивы, однако все они хотят, «чтобы думу больше на травили».

Планируется, что данный вопрос будет рассмотрен на сессии Пензенской городской думы, которая состоится в предстоящую среду, 26 апреля.