Борьба с информационным террором должна иметь прочную законодательную основу — Лидин Политика

Пенза, 24 апреля 2017. PenzaNews. Наличие продуманной законодательной базы является залогом успешной борьбы с информационным терроризмом. Такое мнение высказал председатель Заксобрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин, комментируя итоги заседания комиссии Совета законодателей РФ по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям, посвященное проблеме обеспечения безопасности детей и подростков.

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«Несомненно, здесь большую роль играет отношение родителей к увлечениям детей, к их времяпрепровождению, настроению. Но самый действенный ресурс — это создание эффективной законодательной базы способной остановить информационный терроризм, влияющий на психику наших детей», — сказал спикер регионального парламента после мероприятия, состоявшегося в Санкт-Петербурге в понедельник, 24 апреля.

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Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области, участниками заседания стали члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, а также парламентарии из регионов.

В качестве одного из модераторов выступил заместитель председателя комиссии Совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям, депутат Госдумы от Пензенской области Леонид Левин.

Среди тем, которые затронули собравшиеся — борьба с так называемыми «группами смерти» в соцсетях и блокировка опасных сайтов.

Особое внимание было уделено вопросу об ужесточении ответственности за доведение детей до самоубийства и покушение на подобное преступление.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Санкт-Петербурге прошли мероприятия Совета законодателей РФ, приуроченные ко Дню российского парламентаризма, который будет отмечаться 27 апреля.

В первой половине дня состоялись заседания комиссий совета — по образованию и науке, аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии, социальной политике, по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству, а также ряда других.

Затем прошло заседание президиума Совета законодателей, которое провели спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

Участники обсудили вопросы законодательного обеспечения безопасности детей, охраны их здоровья и поддержки развития, госполитики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также совершенствования законодательного регулирования в сфере государственного и муниципального контроля.

Также состоялось непосредственно заседание Совета законодателей. В повестке были вопросы противодействия коррупции, законодательного обеспечения госполитики в сфере регулирования торговой деятельности и импортозамещения, парламентского контроля на федеральном и региональном уровнях.

В рамках мероприятий перед членами Совета законодателей России выступил президент страны Владимир Путин.