Три молодых человека из Пензы пройдут стажировку в Госдуме Политика

Пенза, 29 апреля 2017. PenzaNews. Лучшие слушатели высшей студенческой школы парламентаризма, объединившей в Пензе около полусотни молодых людей, пройдут двухнедельную стажировку в Госдуме России.

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Ими стали Алена Комарова, Жанна Борунова и Михаил Геращенко.

«В течение двух месяцев участникам ВСШП представилась возможность не просто окунуться в теоретические основы политологии, но и как можно глубже ознакомиться с практической частью данного направления», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе реготделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».

Планируется, что стажировка по итогам ВСШП состоится в нижней палате российского парламента в мае.

Высшая студенческая школа парламентаризма — федеральный социально-политический проект, направленный на интеграцию студентов в общественно-политическую деятельность и создание благоприятных условий для формирования кадрового резерва органов госвласти.