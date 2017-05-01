Пензенские коммунисты отметили Первомай шествием и митингом Политика

Пенза, 1 мая 2017. PenzaNews. Несколько сотен коммунистов прошли по улице Московской в Пензе — от Фонтанной площади к кинотеатру «Родина», где затем состоялся праздничный митинг, посвященный Дню международной солидарности трудящихся.

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В руках они держали флаги с символикой партии и транспаранты с надписями: «Навстречу 100-летию Октября» и «Одно решение — сопротивление».

Кроме того, сторонники партии несли плакаты с лозунгами: «За конфискацию имущества у чиновников-воров!», «Растет возраст пенсионный, крепнет дух революционный!», «За прогрессивный налог!», «Долой капремонт, «Платон», новый налог на недвижимость!», «Сердюков... Улюкаев... Кто следующий?», «Дайте людям спокойно работать!», «Моделью Сталина раздавим кризис!»

Обращаясь к собравшимся секретарь пензенского обкома КПРФ Владимир Симагин отметил, что 1 мая отмечается поистине всенародный праздник.

«Этот праздник мы отмечаем почти 130 лет. Да, тональность праздника может меняться, может разниться от страны или от времени, но суть этого праздника остается всегда одна — это солидарность с человеком труда против капитала. И мы, российские коммунисты, всегда чтили эти традиции», — сказал он.

В свою очередь первый секретарь горкома КПРФ Дмитрий Филяев подчеркнул, что в советское время 1 мая был действительно праздником весны, мира и труда.

«Советская страна мирно трудилась, советская страна не знала таких проблем, с которыми мы сталкиваемся сейчас — это и безработица, и грабительские тарифы ЖКХ, полный развал промышленности, кризис в сельском хозяйстве», — добавил коммунист.

Гражданский активист Алексей Петров вспомнил, как отмечали Первомай во времена, когда он учился в школе.

«Мы были уверены в той стране, в которой мы жили, и уверены в тех людях, которые шли вместе с нами в колоннах. Это были настоящие труженики. Это не были чиновники, олигархи, подставные люди. Это были настоящие труженики заводов, предприятий. И вместе с ними шагая весело под гармошку мы школьники думали, как замечательно жить в этой стране под названием Советский Союз», — сказал он.

Первый секретарь обкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Пензенской области Георгий Камнев акцентировал внимание собравшихся на митинге, состоявшемся в городе Белинском, где жители потребовали отставки главы администрации района Василия Чернышова.

«Я уверен, что практически во всех районах те же самые проблемы — это и дороги, и медицина, и образование, нет работы, вынуждены все уезжать в дальние города, распадаются семьи и так далее», — отметил лидер пензенских коммунистов.

В завершение мероприятия секретарь пензенского горкома КПРФ Юлиана Котова зачитала текст резолюции, в которой среди прочего коммунисты требуют отменить плату за капремонт, обеспечить качественный ремонт дорог, снизить стоимость проезда, обеспечить поддержку по трудоустройству молодежи и предоставлению им жилья, а также провести проверку по фактам коррупции.

Резолюция была принята единогласно.