На митинге в Белинском потребовали отправить в отставку единоросса Василия Чернышова Политика

Пенза, 30 апреля 2017. PenzaNews. Участники митинга в городе Белинском Пензенской области, которых, по разным оценкам, было от 70 до 200 человек, потребовали немедленной отставки главы администрации Белинского района Василия Чернышова, занимающего этот пост с июля 2011 года и являющегося секретарем местного отделения партии «Единая Россия».

Фото: Kprfpenza.ru

Ранее за отстранение от должности чиновника, принимающего участие в праймериз по отбору кандидатов в органы госвласти и местного самоуправления, было собрано более 2 тыс. подписей. По мнению активистов, принявших накануне участие в протестном мероприятии, их число в будущем будет только расти.

Выступающие на организованном коммунистами митинге жители Белинского района обратили внимание в том числе и самого главы Василия Чернышова, который также пришел на площадь, на целый ряд проблем. В их числе — безработица, отсутствие инвесторов, успешно работающих крупных предприятий, должного уровня медицинской помощи и образования, планируемое закрытие ряда сельских домов культуры, плохое состояние дорог и другие.

Помимо этого, местные жители в ходе протестного мероприятия указали на непродуманную кадровую политику, нежелание чиновников слушать общественность при принятии важных решений, высокий уровень зарплаты главы администрации и отрицательные личностные качества Василия Чернышова.

Кроме того, протестующие напомнили о том, что чиновник каждый день приезжает на работу из соседнего Каменского района, где он проживает, а все транспортные расходы по решению депутатов оплачиваются за счет бюджета.

Отдельной темой стали фальсификации на выборах. Гражданский активист, один из организаторов митинга Владимир Рыбаков напомнил, что «за это в 2015 году поплатилась целая избирательная комиссия, получившая уголовное наказание».

Ближе к концу протестного мероприятия слово попросил сам Василий Чернышов, однако он смог произнести всего лишь несколько фраз, поскольку люди стали возмущаться и улюлюкать. В результате ему пришлось быстро ретироваться.

После этого перед собравшимися выступил депутат Законодательного собрания Пензенской области, первый секретарь обкома КПРФ Георгий Камнев. Он отметил, что прозвучавшие на митинге проблемы существуют не только в Белинском районе.

«Проблема номер один в том, что чиновники не избираются, а назначаются. Власть сегодня потеряла связь с людьми. Она назначает тех, кто удобен ей, а не тех, кто удобен людям и кого бы хотели видеть сами люди. Мы что с вами настолько глупые, что не сможем избрать руководителя района, города? Нам нужно дать такую возможность, и КПРФ выступает за то, чтобы такой закон был принят», — сказал лидер пензенских коммунистов.

В завершение митинга была принята резолюция. Кроме решения уже озвученных проблем, жители потребовали найти и наказать людей, которые запугивали и угрожали тем, кто поставил свои подписи за отставку Василия Чернышова, а также проверить деятельность районной администрации на предмет коррупции.

Помимо этого, участники митинга выразили недоверие районным депутатам.

Основное требование — немедленная отставка главы администрации Белинского района Василия Чернышова как неоправдавшего народное доверие — было встречено бурными аплодисментами. Резолюцию митингующие приняли единогласно. Руку не поднял только сам Василий Чернышов.

Фото: Kprfpenza.ru

Спустя несколько часов после массового протестного мероприятия на сайте районной газеты «Сельская новь», главным редактором которой является Лариса Грачева, а учредителем — департамент информационной политики и СМИ Пензенской области, появилась статья без авторской подписи «В Белинском прошел митинг КПРФ».

Люди, которые пришли на площадь открыто высказать свою гражданскую позицию по актуальным проблемам района, в ней уничижительно называются «горсткой митингующих» , которая «не смеет претендовать на право представлять интересы жителей всего нашего большого муниципального образования».

Саму протестную акцию с требованием отставки главы администрации Белинского района Василия Чернышова газета, финансируемая властью, окрестила «псевдодемократической», далее высказав безапелляционное утверждение о том, что «многие присутствовавшие на митинге были пьяны».

Статью в полном объеме незамедлительно перепечатали два региональных СМИ — РИАПО, учредителем которого также является департамент информационной политики и СМИ Пензенской области, и контролируемое областной властью сетевое издание «Пенза-Пресс», входящее в медиахолдинг «Экспресс».

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Последнее на этой неделе также было замечено в перепечатке статьи националиста Виктора Шамаева, появившейся вслед за публикацией в СМИ записи из «Живого Журнала» бывшего вице-губернатора Пензенской области Виктора Рубцова « Пензенская власть, ты где? », которая вызвала широкий общественный резонанс.

Однако после того как вечером в пятницу, 28 апреля, Виктор Рубцов разместил в блоге новый материал , в котором акцентировал внимание на «засветившихся» проплаченных блогерах и журналистах, упоминая при этом Виктора Шамаева и руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области Ларису Рябихину, статья с сайта «Пенза-Пресс» исчезла. В настоящее время она доступна в кэше поисковых систем.